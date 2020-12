Pedofiele leerkracht (46) krijgt acht jaar cel na misbruik van acht minderjarige leerlingen: “Je hebt het beroep van leraar schade toegebracht”

De Panne / Nieuwpoort / Oud-Heverlee - Een 46-jarige ex-leerkracht houtbewerking uit De Panne heeft acht jaar effectieve celstraf gekregen voor de verkrachting en het seksueel misbruik van acht slachtoffers. De meeste leerde Erik D.C. kennen tijdens zijn job als leerkracht. “Je vriendelijkheid en aandacht voor hen was enkel een middel om je seksuele lusten te kunnen botvieren. Je hebt het beroep van leraar schade toegebracht”, was de rechter niet mals.

Op 19 december vorig jaar werd Erik D.C. door een bewoner betrapt in Nieuwpoort. Zijn wagen stond voor de deur geparkeerd en de man zag hoe de een jongen op de passagiersstoel zat en oraal bevredigd werd door een veertiger. De getuige belde de politie en noteerde de nummerplaat, waarop D.C. wegvluchtte. Al gauw kon de politie D.C. identificeren. Als leerkracht was hij toen al geschorst door de scholengroep Westhoek na verschillende klachten van leerlingen, ouders en andere leerkrachten over ongepast gedrag. De man had toen al leerlingen bij het kruis gegrepen en oneerbare voorstellen gedaan. De politie wou D.C. oppakken, maar hij was op reis vertrokken naar de Filipijnen. Bij zijn terugkomst werd hij gearresteerd en opgesloten. Er volgde een groot onderzoek waarbij acht slachtoffers zich meldden. Het gaat bijna uitsluitend over minderjarige jongens tussen 9 en 17 jaar. Er zijn zelfs drie zonen bij van eenzelfde gezin.

Kwetsbare leerlingen

“Bij de huiszoeking die na de arrestatie volgde werd ook kinderporno gevonden”, schetste de rechter. “Daartussen ook zelfgemaakte beelden van slachtoffers die toen nog niet gekend waren. De meeste feiten speelden zich af buiten de schoolse context, maar er zijn ook feiten op school en het internaat waar hij toen werkte. Uit het onderzoek is duidelijk gebleken dat hij zijn beroep als leraar gebruikte om contact te zoeken met kinderen. Via Smartschool verzamelde hij ook gegevens over zijn slachtoffers. Zo kon hij die kinderen er uit kiezen die extra kwetsbaar waren of in een moeilijke thuissituatie zaten. Zijn slachtoffers gaf hij vervolgens extra aandacht. Hij ging met hen ravotten, trok naar een pretpark, ging gaan zwemmen of liet hen overnachten bij hem thuis. Of hij gaf ze cadeautjes. Hij voerde ook gesprekken met hen via Skype en was een overdreven vlotte prater. Zo kon hij het vertrouwen van de kinderen en de ouders winnen. Maar die vriendelijkheid en aandacht waren enkel een duidelijk middel om vrij snel zijn seksuele lusten te kunnen botvieren op zijn slachtoffers. Je hebt het beroep van leraar schade toegebracht.”

Schade aan beroep als leerkracht

Er zijn acht slachtoffers gekend maar mogelijk zijn het er meer. Bij alle slachtoffers is nog steeds een groot gevoel van schaamte. Erik D.C. ging ook ver in zijn seksueel misbruik. “Hij fotografeerde en filmde zijn slachtoffers ook, terwijl die daar niet op de hoogte van waren”, vervolgde de rechter. “Eenmaal is er sprake van een kind dat hij betaalde voor het nemen van naaktbeelden. Zijn eigen verklaring dat hij de kinderen nooit kwaad heeft willen doen of heeft willen verkrachten gaat lijnrecht in tegen het dossier. Volgens de psychiater heeft hij de hoogste kans op recidive en is de enige mogelijkheid tot behandeling een chemische castratie. De feiten zijn absoluut ontoelaatbaar, erg zwaarwichtig en het gemak waarmee hij talloze feiten pleegde schrikbarend.”

50.000 euro aan schadevergoedingen

De rechter veroordeelde Erik D.C. tot acht jaar effectieve celstraf, het parket had er negen gevraagd.

Na afloop van zijn celstraf zal de man nog tien jaar opvolgen door de strafuitvoeringsrechtbank, die hem al die tijd nog in de cel kan houden. Erik D.C. is voor vijf jaar zijn burgerrechten kwijt en mag twintig jaar geen beroep van leerkracht meer uitoefenen. In de school in Oud-Heverlee waar hij op het moment van de feiten werkte is hij net als in De Panne intussen ontslagen. Zijn slachtoffers moet hij een totale schadevergoeding betalen van minstens 50.000 euro samen.