Planeet gaat ondanks coronapandemie naar opwarming van 3 graden

De lagere uitstoot van broeikasgassen door de coronapandemie zal een “onbeduidend” effect hebben en de planeet stevent nog steeds op een opwarming van 3 graden af, zo hebben de Verenigde Naties woensdag gewaarschuwd. Daarmee blijft de wereld ver van de doelstellingen uit het klimaatakkoord van Parijs, dat zaterdag vijf jaar oud is.

De uitstoot van broeikasgassen is in 2019 toegenomen. Toch zijn de doelen uit het klimaatakkoord van Parijs nog steeds haalbaar. De opwarming van de aarde kan worden beperkt als regeringen na de coronapandemie stevig inzetten op “groen herstel” van hun economieën, concludeert het VN-Milieuprogramma (UNEP) in een rapport.

De wereldwijde CO2-uitstoot is in 2020 naar schatting met 7 procent gedaald. Dat is een direct gevolg van de economische stagnatie die volgde op de virusuitbraak. Op het grote geheel zal die afname slechts een “verwaarloosbaar effect” hebben. Het scheelt volgens de onderzoekers 0,01 graden Celsius temperatuurstijging in 2050.

Zonder ingrijpende veranderingen koerst de wereld nog steeds af op een gemiddelde temperatuurstijging van 3 graden aan het einde van de eeuw, aldus het zogeheten Emissions Gap Report 2020.

In 2019 ging het nog altijd de verkeerde kant op. De wereldwijde uitstoot van broeikasgassen, die warmte vasthouden in de atmosfeer, steeg met 2,6 procent. Dat de toename relatief hoog was, kwam vooral door een sterke toename van bosbranden. In totaal ging vorig jaar ruim 59 gigaton aan broeikasgassen de lucht in, aldus UNEP.

Klimaatwetenschappers waarschuwen al decennia dat hogere temperaturen leiden tot meer droogte, extreem weer, smeltend poolijs en een stijgende zeespiegel. Om dat te voorkomen spraken wereldleiders eind 2015 in Parijs af dat ze zich zullen inspannen om de temperatuurstijging te beperken. Ze mikken op maximaal 2 graden Celsius en als het kan 1,5 graden.