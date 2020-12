Betalingsuitstel voor woonkredieten verlengd

Mensen die het door de coronacrisis financieel moeilijk hebben, zullen nog tot 31 maart volgend jaar betalingsuitstel kunnen vragen voor hun hypothecair krediet. Dat is dinsdag afgeklopt op het kernkabinet, bevestigt de woordvoerster van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V). De regeling liep normaal gezien eind dit jaar af.

De mogelijkheid om uitstel te vragen voor de terugbetaling van woonkredieten kwam er tijdens de eerste coronagolf in het voorjaar. Ze gold aanvankelijk voor zes maanden tot 31 oktober, maar werd al eens verlengd tot 31 december. Nu doet de regering er nog eens drie maanden bij, tot 31 maart 2021, bevestigt het kabinet van minister van Financiën Vincent Van Peteghem. Begin maart wordt het systeem nog eens geëvalueerd als de regering zou beslissen om het systeem van tijdelijke werkloosheid door corona nog eens te verlengen.

Aan het betalingsuitstel zijn wel voorwaarden verbonden. Zo moet het inkomen gedaald of weggevallen zijn door de coronacrisis, mag je in totaal niet meer dan 25.000 euro spaarcenten hebben staan op zicht-, spaar- en effectenrekeningen en kan je in totaal maximaal 9 maanden uitstel van betaling vragen. Wie dus bijvoorbeeld al eens 6 maanden uitstel kreeg, kan nu dat nu nog voor maximaal 3 maanden aanvragen. De banken rekenen geen extra dossierkosten aan, maar interesten moeten in de meeste gevallen wel betaald worden voor de duur van het uitstel. Enkel voor gezinnen met een inkomen onder de 1.700 euro netto per maand geldt dat laatste niet. zij kunnen een “volledige pauzeknop induwen”, aldus Van Peteghem. De maanden waarin er niet werd afbetaald worden dan gewoon toegevoegd aan de vooraf vastgelegde termijn zonder dat er interesten op verschuldigd zijn.

De regering verlengt daarnaast ook de mogelijkheid om uitstel van betaling te vragen voor ondernemingskredieten tot eind maart. Dat moet ook bedrijven wat extra ademruimte geven. Ook voor bedrijven mag dat betalingsuitstel in totaal niet langer dan 9 maanden duren.

Tot slot wordt ook de waarborgregeling voor kmo-kredieten verlengd, en dat tot 30 juni volgend jaar.

“De coronacrisis duurt langer dan we allen zouden willen. Voor gezinnen en ondernemers in een systeem van tijdelijke werkloosheid of gedwongen (gedeeltelijke) sluiting komt de crisis hard aan”, zegt Van Peteghem. “We geven hen extra zuurstof door het betalingsuitstel voor hun hypothecaire en ondernemingskredieten te verlengen. Mensen in een financieel kwetsbare situatie bespreken best samen met hun bank wat voor hen de beste oplossing is.”