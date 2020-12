Fietsendiefstal goed voor 144 miljoen euro per jaar: elke dag meer dan 230 fietsen gestolen

In 2019 zijn er officieel 30.296 fietsen gestolen. Dat komt neer op een waarde van ongeveer 144 miljoen euro. Dat blijkt uit cijfers van de federale politie en fietsbeurs Velofolies die Touring bestudeerde. “Door het succes van de elektrische fiets stijgt ook het schadebedrag door diefstal”, zegt Touring-woordvoerder Danny Smagghe.

Het aantal gestolen fietsen blijft elk jaar ongeveer gelijk. Touring benadrukt dat het hier gaat om officiële cijfers, want er wordt slechts 35 procent aangegeven. De mobiliteitsorganisatie gaat ervan uit dat het juiste aantal ergens rond de 85.000 ligt of gemiddeld 232 per dag.

Volgens Touring wordt fietsen hoe langer hoe meer aantrekkelijk in ons land. “Steeds meer pendelaars gebruiken de fiets, al dan niet elektrisch, voor de woon-werkverplaatsing en senioren kennen intussen ook de voordelen van de e-bike. Vorig jaar werden ongeveer 500.000 fietsen verkocht waarvan de helft al elektrisch aangedreven”, zegt Smagghe.

Touring wijst erop dat het tijd is om de strijd tegen diefstal op te drijven. Een gewone fiets kost al gauw gemiddeld 900 euro en een elektrische rond de 2.500 euro. Touring vraagt aan de overheden om een antidiefstalplan uit te werken. “Het gaat vaak om georganiseerde diefstal. De overheid zou dus kunnen zogenaamde lokfietsen gebruiken om dieven te betrappen. Dat zijn fietsen die uitgerust zijn met een opsporingssysteem”, benadrukt Smagghe.

In Nederland leidt dit volgens Touring tot ongeveer 600 aanhoudingen per jaar en 40 procent minder diefstallen. “Daarnaast zou de overheid meer moeten investeren in veilige fietsstallingen op belangrijke knooppunten en de lokale overheden kunnen fietsers sensibiliseren om hun fiets te laten graveren”, aldus Smagghe.