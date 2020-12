Angela Merkel ziet nog kans op Brexit-akkoord

“Er is nog steeds kans op een akkoord” tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk over hun toekomstige handelsrelaties. Dat heeft de Duitse bondskanselier Angela Merkel woensdag gezegd over de Brexit-onderhandelingen. Ze hamerde er wel op dat een eventuele deal “de integriteit van de interne markt” niet mag ondermijnen.

“Er is nog steeds kans op een akkoord. Ik weet niet of we tegen donderdag zullen weten of het lukt, dat kan ik niet beloven, maar we blijven eraan werken”, verklaarde Merkel in het Duitse parlement in de aanloop naar een cruciale ontmoeting tussen de Britse premier Boris Johnson en Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen in Brussel op woensdagavond.

Tegelijk maakte Merkel duidelijk dat Duitsland geen deal tegen elke prijs zal aanvaarden. “Indien er aan Britse zijde voorwaarden zijn die we niet kunnen aanvaarden, dan zijn we bereid het pad van een no deal in te slaan. Eén zaak moet duidelijk zijn: de integriteit van de interne markt moet gegarandeerd worden.”

De tijd dringt

Zo blijft Merkel hameren op een gelijk speelveld. Aan Europese zijde wil men immers niet in een situatie belanden waarin staatssteun of lagere milieunormen of sociale standaarden de concurrentiepositie van Europese bedrijven in de interne markt ondermijnen. “We hebben een gelijk speelveld nodig, niet enkel voor vandaag, maar ook voor morgen en nadien, en daarom moeten we het eens raken over hoe het ene kamp kan reageren wanneer de andere zijn wettelijk kader verandert.”

Ook de toegang van Europese vissers tot Britse wateren en het mechanisme voor geschillenbeslechting blijven een akkoord over de toekomstige relaties in de weg staan. De tijd dringt, want op 1 januari verstrijkt de overgangsperiode en verlaat het Verenigd Koninkrijk de douane-unie en interne markt. Zonder akkoord worden er dan plots douanetarieven en andere handelsbelemmeringen van toepassing, met alle zware economische gevolgen van dien.

Johnson komt woensdagavond naar Brussel voor een diner met Ursula von der Leyen. In de aanloop naar het ultieme overleg zei de Britse minister Michael Gove dat een deal “enige beweging van sommigen aan Europese zijde” zal vereisen. Gove stelde dat de regering wil garanderen dat de huidige standaarden niet verlaagd worden, maar niet dat Londen ook toekomstige Europese wetten zal blijven bijbenen. “We zijn steeds duidelijk geweest over wat het Verenigd Koninkrijk als soevereine onafhankelijke staat nodig heeft”, zei hij aan de BBC.

Gove stelde voorts dat de Britten “heel genereus” kunnen zijn wanneer het gaat om de toekomstige toegang van Europese vissers tot Britse wateren. Hij verdedigde een “gefaseerd proces” dat vissers in staat stelt om zich aan te passen, maar het moet daarbij duidelijk zijn dat het Verenigd Koninkrijk als onafhankelijk land de controle over zijn wateren zal hebben.