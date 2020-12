Vincent Kompany reageert op racismerel na PSG-Basaksehir: “Kijk naar jullie eigen bedrijven. Wie bepaalt de agenda?”

Anderlecht speelt vrijdag tegen RC Genk, maar op de persconferentie van Vincent Kompany was PSG-Basaksehir, de CL-match die werd stopgezet na racisme- een thema. Daar stapten alle spelers van het veld nadat de vierde ref aan de scheidrechter had gezegd had: “Ga kijken wat die zwarte doet.” Kompany wil het debat nog breder trekken. “Ik steun de actie in Parijs, maar er moet meer veranderen op de hoogste niveaus.”

Vincent Kompany is altijd een grote voorvechter geweest van gelijke kansen. Zijn stem in het racismedebat klinkt klaar en duidelijk en dus ging hij ook dieper in op de zaak PSG-Basaksehir. “Ik ondersteun volledig dat de spelers die wedstrijd hebben gestaakt”, aldus Kompany. “Ik begrijp dat Demba Ba opriep om naar binnen te gaan. Wat die ref zei...Iedereen heeft het recht om zich beledigd te voelen. Het is nu aan de scheidsrechter zelf om uitleg te geven en te nuanceren waarom hij dat zei. Door het stopzetten van de wedstrijd zal het opgemerkt worden en zal erover gepraat worden, maar er kan nooit genoeg over gepraat worden. We moeten het debat groter maken.”

De RSCA-coach trok het zelf open tegenover de aanwezige journalisten. “Kijk eens naar jullie eigen bedrijven”, klonk het. “Klim zelf de ladder op en zeg me wat jullie vaststellen...Je komt op een platform en daar zitten vaak mensen samen met hetzelfde wereldbeeld...Zowel in de politiek, als in de media of in andere agendabepalende sectoren...Wie beslist wie de volgende CEO van een bedrijf wordt? Daar is minder plaats voor nuance. Voor iemand met een andere kleur, een andere religie...is het gewoon moeilijker om bepaalde opportuniteiten te krijgen, om te starten. Een groot gedeelte van de bevolking wordt benadeeld, terwijl ze zich op dezelfde manier moeten gedragen en dezelfde regels moeten volgen. Nogmaals: klim gewoon de ladder op in jullie eigen bedrijven.”

Kompany prijst zichzelf gelukkig dat hij bij Anderlecht wel is kunnen opklimmen. “Ik heb een positie in het management, ja. Ik ondervind minder de nadelen die ik vroeger ondervond, maar ik zit ook niet in de allerhoogste sector. Het voetbal is niet agendabepalend. Ik wil erover praten zonder hard te roepen. Op een normale manier. Ik geef hier kansen aan mensen omdat ik opgegroeid ben met een ander wereldbeeld en bepaalde zaken anders bekijken. Daardoor krijgen bepaalde mensen opportuniteiten die ze anders misschien niet zouden krijgen...Dat is belangrijk.”

Foto: BELGA

Genk?

Op een bepaald moment sloot Vince The Prince de discussie wel af en moest het vooral over de topper tegen RC Genk gaan. Na de 3 op 12 moet er gewonnen worden. Er wordt nu al gesproken over crisis. “Met terminologie ben ik niets”, vervolgde Kompany. “Het is een topmatch tegen RC Genk en voor zo’n topper is het makkelijker om de knop om te draaien. Ik kijk nog niet te veel naar het klassement, want alles ligt nog heel dicht bij elkaar. Voor John van den Brom zal het wel een speciale match zijn, maar dat is voor mij niet belangrijk. Genk is gewoon een ploeg met veel kwaliteiten. Een goeie basis met een offensief trio dat het verschil kan maken. Tezelfdertijd zijn hun principes ook heel duidelijk. Dat geeft me goesting om tegen hen te presteren.”

Anderlecht kan nog altijd niet rekenen op Tau en Van Crombrugge blijft twijfelachtig.