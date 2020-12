Voorbijganger ziet lichaam in Brusselse parkvijver drijven: alle hulp komt te laat voor slachtoffer

Brussel / Laken - Aan de Maria-Louizasquare is woensdagochtend een lichaam teruggevonden in de vijver van het park. Het was een voorbijganger die het lichaam zag drijven en meteen de hulpdiensten verwittigde. Voor het slachtoffer kwam echter alle hulp te laat.

Omdat de omstandigheden van het overlijden niet duidelijk waren, werd er een beroep gedaan op het Brusselse parket. Dat bevestigde het overlijden en stuurde naar eigen zeggen ook het labo ter plaatse, net als de wetsdokter. De duikers van de brandweer werden ook opgetrommeld om het levenloze lichaam uit het water te halen.

Het is niet duidelijk of het om een man of een vrouw gaat en ook over de identiteit is nog niet gecommuniceerd. De wetsdokter is nog volop bezig met het onderzoek. Toch zou uit de allereerste vaststellingen blijken dat er geen tussenkomst van derden zou zijn.