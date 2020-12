Mogen we gaan skiën in eigen land? “We moeten duidelijk communiceren, anders wordt het hier chaos”

Een archiefbeeld van de skipiste in Ovifat in de Hoge Venen. Foto: belga

Naar pakweg Oostenrijk of Zwitserland trekken om er te gaan skiën wordt omwille van de coronacrisis momenteel ten stelligste afgeraden. Maar hoe zit het in eigen land? Gaan we hier wel onze ski’s kunnen aantrekken?

LEES OOK. Skiërs kijken kat uit de boom en dus blijft grootste ski-outlet van de streek zitten met lawine aan laarzen en latten (+)

De voornaamste skipistes in ons land bevinden zich in de provincie Luik. Het is aan de provinciegouverneur, Hervé Jamar, om te bepalen wat wel en niet kan. “Maar momenteel hebben we nog geen specifieke maatregel rond skiën uitgevaardigd”, verklaart zijn woordvoerder Jean-Yves Segers. “Dat wil zeggen dat we voorlopig dezelfde regels toepassen als voor andere buitensporten. Het is toegelaten, met maximaal vier personen samen en met respect voor de afstandsregels...”

Maar, zo geeft Segers toe, die regels kunnen binnenkort nog worden aangepast. “Alles zal afhangen van de volgende bijeenkomst van het Overlegcomité (op 18 december, nvdr.)”, zegt hij.

Dat getalm is niet naar de zin van de lokale politie. “Die regel voor fietsen of wandelen is niet echt geschikt om toe te passen op skiën”, zegt Bernard Goffin, chef van de politiezone Stavelot-Malmedy. “En er is ook een groot verschil tussen skiën en langlaufen. Langlaufen is meer als wandelen, maar bij het skiën zijn bijeenkomsten op het einde van de piste bijna onvermijdbaar.”

LEES OOK. Boekingen lopen opnieuw binnen, maar waar kan je heen? Wat met vouchers? Alles wat je moet weten over reizen (+)

Een snelle en duidelijke beslissing is belangrijk, aldus de politiechef. “Door de toename aan wandelaars is het nu al veel drukker dan anders in de Hoge Venen en dan moeten we ook nog eens de komst van de Duitsers en de Nederlanders vrezen, zeker nu in Duitsland de pistes al zeker tot 10 januari gesloten zijn. We moeten duidelijk communiceren, anders wordt het hier chaos.”

bekijk ook

Steven Van Gucht: “Stabilisatie van aantal besmettingen en ziekenhuisopnames zet zich jammer genoeg voort”

Yves Stevens roept op om zoveel mogelijk van thuis te werken

Steven Van Gucht: “Scholen zijn niet de grote aandrijver van de epidemie”