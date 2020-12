Politie waarschuwt voor valse verpleegkundigen die valse Covid-tests aan huis afnemen

De federale politie waarschuwt woensdag voor diefstallen door “valse verpleegsters”, die beweren door de gemeente gestuurd te zijn om Covid-testen af te nemen. Doorgaans plegen twee dames tussen 25 en 30 jaar de feiten. Ze hebben donkere haren en dragen vaak handschoenen en een mondmasker. Ze voeren de coronatests uit met ongeschikt materiaal en in slechte omstandigheden.

Een van hen gaat met het slachtoffer naar de badkamer om de test af te nemen. Voor de staalafname in de mond of de neus gebruikt ze meestal een wattenstaafje dat ze vervolgens in een gewone witte enveloppe steekt. Ondertussen blijft de andere persoon alleen achter in de leefruimte. Ze maakt van de gelegenheid gebruik om het huis te doorzoeken en geld, juwelen of andere zaken te stelen.

De communicatie- en informatiedienst van het arrondissement Namen tekende tussen 1 oktober en 30 november 2020 twaalf feiten op in het arrondissement Namen. Er werden bovendien gelijkaardige feiten gemeld in Waals-Brabant, Luik en Charleroi. Eerder werd ook de provincie Limburg al getroffen. Er werd een opsporingsbericht verspreid om twee personen te identificeren.

De federale politie vestigt de aandacht van de bevolking erop dat noch de gemeente, noch de regering of een andere dienst momenteel de opdracht geeft om Covid-testen thuis af te nemen. Als u met dergelijke situatie te maken krijgt, laat die personen dan vooral niet binnen en bel onmiddellijk naar het nummer 101.

In Vlaanderen zijn wel contactonderzoekers-aan-huis aan het werk, die regelmatig voor oplichters aanzien worden en dan wandelen worden gestuurd. Deze contacttracers hebben een badge bij zich om aan te tonen dat ze werken in opdracht van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Op die badge staat een telefoonnummer waarnaar je kan bellen om te dubbelchecken dat de persoon voor jou wel degelijk werkt voor de contactopvolging.