Ze eiste al dag na zijn dood erfenis op: ‘zwarte weduwe’ riskeert maximumstraf voor schuldig verzuim bij de dood van haar man

14 mei 2016: de bizarre foto van het dubbele huwelijk tussen Veronique S. en Georgius J. en Godelieve V. en Marcel V.B. (rechts), in Kasterlee. Foto: RR

Kasterlee - Het Openbaar Ministerie eiste woensdag vijf jaar effectieve celstraf voor Godelieve V., de ‘zwarte weduwe’ uit Kasterlee. Het is meteen ook de maximumstraf die ze kan krijgen voor schuldig verzuim bij de dood van haar man en misbruik van vertrouwen.

Weduwnaar Marcel V.B. (67) uit Kasterlee werd in maart 2016 op zijn oude dag tot over zijn oren verliefd op een Limburgse vrouw die zich uitgaf voor advocate. Het stel trouwde halsoverkop. Amper drieënhalve maand later verhing Marcel zich thuis. Al de dag na zijn dood eist Godelieve V. bij de notaris de erfenis op.

LEES OOK. Terwijl hij voor zijn leven vocht, trok ‘de zwarte weduwe’ zijn trouwring van zijn vinger: “Harteloze vrouw”

Woensdag moest Godelieve zich voor de strafrechter in Turnhout onder meer verantwoorden voor schuldig verzuim bij de dood van haar man en misbruik van vertrouwen. Ze wordt vervolgd voor het niet verlenen van hulp aan een persoon in nood, belaging, misbruik van vertrouwen en het zich valselijk aanmeten van de titel van advocate.