Wolf heeft zich definitief gevestigd in natuurgebied op Nederlands-Belgische grens

In het natuurgebied De Groote Heide, dat voor het grootste deel op Nederlands grondgebied ligt, heeft zich definitief een wolf gevestigd. Het gaat om een alpiene mannetjeswolf, die al langer dan zes maanden in het natuurgebied verblijft. De Groote Heide strekt zich uit van de regio ten zuiden van Eindhoven tot een stuk over de grens met België. De vestiging van de wolf blijkt woensdag uit de wolvencijfers van medio juli tot eind oktober van BIJ12, het bureau dat voor de Nederlandse provincies onder andere de wolvenschade bijhoudt.

Tussen juli en oktober zijn bij het bureau 434 meldingen van wolven in Nederland binnengekomen. In bijna honderd gevallen ging het zeker om een wolf, aldus BIJ12. In Noord-Brabant werden de meeste schapen aangevallen. Meestal door de wolf die zich daar heeft gevestigd, maar in enkele gevallen zijn er ook sporen gevonden van onbekende zwerfwolven.

Natuurbeheerders, overheden en schapenhouders in Nederland zijn in november begonnen met een landelijk wolvenoverleg. Het overlegorgaan onderzoekt onder meer of er gebieden in Nederland aangewezen kunnen worden waar geen enkele wolf welkom is. De wolf is beschermd en mag niet zomaar verjaagd worden. Naar verwachting is daar volgend jaar meer duidelijkheid over.

