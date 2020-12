Alle ogen op Nederlandse ref die ‘vervolg’ van PSG - Basaksehir in goede banen moet leiden: “Als ze willen, kniel ik mee”

De UEFA ziet in de Nederlandse topscheidsrechter Danny Makkelie (37) de aangewezen man om woensdagavond het beladen restant van PSG - Basaksehir in goede banen te leiden. “Dat is heel eervol, maar het gaat er vooral om dat ik scherp ben en de wedstrijd tot een goed einde breng. De schijnwerpers van de hele wereld zullen op Parijs zijn gericht”, aldus de Nederlander.