Tiener (14) die bromfietser aanreed stapt zelf naar politie na oproep van mama slachtoffer: “Enorm onder de indruk”

Veurne -

Een veertienjarige jongen is woensdagochtend zelf naar de politie gestapt om melding te maken dat hij diegene was die als fietser betrokken was bij de aanrijding met bromfietser Wannes Mestdagh (37). “Die jongen had helemaal niets kwaads in de zin en is enorm onder de indruk van alle commotie”, zegt commissaris Toon Fonteyne.