José Mourinho eist betere performance tegen Antwerp: “Met dezelfde mentaliteit als tegen Arsenal of Chelsea”

Wanneer Antwerp donderdagavond (21u) niet verliest in het fonkelnieuwe Tottenham Hotspur Stadium, is de groepswinst een feit. Daar wil José Mourinho met zijn manschappen natuurlijk een stokje voor steken. “Die eerste plaats kan ons een ‘kleinere’ tegenstander in de knock-outfase opleveren”, beseft de Portugees.

Net als de Great Old zijn ook de Spurs al zeker van een ticket voor de zestiende finales. “Als men mij vooraf had gezegd dat we, met nog één wedstrijd te gaan, de kwalificatie al op zak zouden hebben en nog zouden meestrijden voor groepswinst, dan had ik meteen getekend. Het kon beter, maar ook slechter in de vijf voorgaande duels. Uiteindelijk hebben we onze opdracht volbracht. Nu nog de groep winnend afsluiten, om een in theorie kleinere tegenstander te treffen.”

Geen fan van Europa League-systeem

Mourinho wil met de eerste plaats vermijden dat zijn ploeg tegen een klepper uit de Champions League uitkomt. De acht derdes treden na Nieuwjaar in de Europa League aan. Vier van hen, waaronder Club Brugge, zijn reekshoofd.

“Dankzij hun komst gaat het niveau van de competitie zonder twijfel naar omhoog. Dus om sportieve redenen juich ik dit systeem toe. Maar langs de andere kant is het niet fair dat een team, dat er niet in slaagt zich te kwalificeren voor de volgende Champions League-ronde, over een vangnet beschikt. De teams die derde werden in de Europa League-groepsfase kunnen toch ook nergens terecht?”

Foto: EPA-EFE

Mentaliteit?

Tottenham verloor eind oktober de heenmatch tegen Antwerp met 1-0. Mourinho stuurde toen een B-elftal op het veld op, een keuze die faliekant afliep. Ook vorige week bij het Oostenrijkse LASK kwam zijn ploeg niet verder dan een 3-3 gelijkspel. Zitten de Spurs met een mentaliteitskwestie in de Europa League?

“Mijn ervaring leert mij dat in een groepsfase met zes duels je altijd enkele matchen mag gelijkspelen of zelfs verliezen, om je uiteindelijk tóch te kwalificeren. Waar ik me wel aan stoor, is dat niet iedereen dezelfde energie in een Europese match als in een Premier League-wedstrijd steekt. Sommige jongens redeneren: ‘Ik speel, maar ik zou liever tegen Arsenal of Chelsea in de basis zou staan.’ Da’s natuurlijk fout. Je moet met de instelling: ‘Dit wordt míj́n wedstrijd’ op dat veld stappen.”

Animals

Aan Harry Kane en Heung-Min Son zal het niet liggen. Met een goal van elk won Tottenham zondag de Londense derby. “They are working like animals”, strooide Mourinho met complimenten voor zijn duo voorin.

“Bij elke club die ik coachte, beschikte ik over geweldige aanvallers met een neus voor goals. Harry en Sonny hebben die kwaliteit ook, maar verrichten daarbovenop een pak werk voor de ploeg. Dat maakt hen zéér speciaal voor mij.”