“Al 30 jaar contact met aliens”: ex-hoofd Israëlisch ruimteprogramma “heeft niets meer te verliezen”

Haim Eshed (87), die dertig jaar lang aan het hoofd van het Israëlische ruimteprogramma stond, beweert dat buitenaardse wezens echt zijn en in het geheim contact hebben met Amerika en Israël. Hun bestaan werd al die jaren stilgehouden omdat de mens “er niet klaar voor is”. Dat meldt Daily Mail woensdag.

Volgens Eshed zou er zoiets bestaan als de ‘Galactische Federatie’, die een ondergrondse Mars-basis beheert en een geheim pact heeft met Washington. En aliens zouden Donald Trump hebben moeten tegenhouden toen hij op het punt stond het geheim bekend te maken. Dat vertelde Haim Eshed aan de Israëlische krant Yediot Aharonot.

Haim Eshed. Foto: rr

De man beweert voorts dat het bestaan van de aliens pas bekend mag worden gemaakt als de “mens geëvolueerd is en een stadium bereikt waarin hij begrijpt wat de ruimte is en wat ruimteschepen zijn”. Hoelang de aliens zich al verstoppen, zei hij niet. Maar volgens Eshed gebeurde een deel van het contact met hen tijdens het presidentschap van Trump.

In ziekenhuis opgenomen

Waarom we er nu pas van horen? “Omdat ik vijf jaar geleden in het ziekenhuis zou zijn opgenomen. Nu heb ik niets meer te verliezen, ik heb diploma’s en onderscheidingen. Ik word gerespecteerd op universiteiten in het buitenland”, klinkt het. Eshed schreef zijn gedachten ook neer in een boek, waarin hij beschrijft hoe aliens ook hielpen kernrampen op aarde te voorkomen.

Toen hij voor het ruimtebeveiligsprogramma werkte, hielp Eshed bij het lanceren van spionagesatellieten als bescherming tegen Iran. Toen hij in 2011 met pensioen ging, werd hij door de Israëlische media omschreven als de “vader van het Israëlische satellietprogramma”. Toen hij met pensioen ging, besloot hij zich volledig te focussen op buitenaards leven.

Op maandag zou trouwens het Israëlische ruimteagentschap gehint hebben op een toekomstige maanmissie door een korte clip te publiceren met de titel Back to the moon.”