Trainer van Jan Vertonghen doet wenkbrauwen fronsen na rel in Champions League: “Tegenwoordig is alles racisme”

Benfica gaat donderdag op bezoek bij Standard vol voor de zege en de eerste plaats in Europa League-groep D. Dat verklaarde coach Jorge Jesus woensdag op de persconferentie voor de wedstrijd. De Portugees liet zich ook nogal opvallend uit over de racismerel tijdens PSG-Basaksehir.

LEES OOK. Vincent Kompany reageert op racismerel na PSG-Basaksehir: “Kijk naar jullie eigen bedrijven. Wie bepaalt de agenda?”

Standard ontvangt Benfica donderdag om 18u55 op de zesde en laatste speeldag in Europa League-groep D. De Rouches zijn al uitgeschakeld. Benfica is net als Rangers al geplaatst voor de zestiende finales. Beide teams tellen elf punten. De Schotten gaan donderdag op bezoek bij Lech Poznan, dat net als Standard drie punten telt.

“We zijn al geplaatst, maar dat wil niet zeggen dat we niet zullen spelen met de intentie om te winnen”, aldus Jesus. “Het is onze plicht om te winnen en als eerste in de poule te eindigen.”

De Portugees verborg evenwel niet dat hij tegen Standard zal roteren. “Ik zal van deze match gebruikmaken om spelers te laten aantreden die nooit spelen.”

Eind oktober versloeg Benfica Standard met 3-0 in Lissabon. “Dat was één van onze beste matchen in de Europa League”, liet Jorge Jesus optekenen. “De score kan de indruk geven dat Standard geen goede ploeg is, maar dat is niet correct. Het Belgisch kampioenschap is een goede competitie. De Belgische clubs spelen voor kwalificatie in de Champions League en de Europa League. Kijk maar naar wat Antwerp doet in de groep van Tottenham.”

LEES OOK (+). Alle ogen op Nederlandse ref die ‘vervolg’ van PSG - Basaksehir in goede banen moet leiden: “Als ze willen, kniel ik mee”

Rel in Parijs

De Portugese trainer van Jan Vertonghen kreeg ook nog de vraag wat hij vond van de racismerel tijdens de Champions League-wedstrijd tussen PSG en Basaksehir. Zijn antwoord was allesbehalve wat de journalist in kwestie verwacht had.

“Ik weet niet wat er gebeurd of gezegd is, maar vandaag de dag is racisme een modeverschijnsel”, aldus Jesus. “Vandaag is alles wat je zegt tegen een zwart persoon een teken van racisme. Als je hetzelfde zegt tegen een blanke persoon, dan is het geen racisme.”

Foto: EPA-EFE

Benfica wil groepszege pakken

Hoewel Jan Vertonghen geregeld met de Rode Duivels in België speelt, gebeurt het zelden dat hij in een clubcompetitie op de Belgische velden te zien is. Voor de Benfica-verdediger, die in 2003 op zijn 16e uit België vertrok richting Ajax, is de Europa League-wedstrijd van donderdagavond bij Standard dan ook speciaal.

“Het is speciaal voor mij om in België te spelen”, zei Vertonghen op de persconferentie daags voor de wedstrijd. “Ik heb al enkele matchen in België gespeeld, dat is altijd bijzonder. Het is spijtig dat er geen supporters zullen zijn, maar het blijft een speciale wedstrijd.”

Standard ontvangt Benfica donderdag om 18u55 op de zesde en laatste speeldag in Europa League-groep D. De Rouches zijn al uitgeschakeld. Benfica is net als Rangers al geplaatst voor de zestiende finales. Beide teams tellen elf punten. De Schotten gaan donderdag op bezoek bij Lech Poznan, dat net als Standard drie punten telt.

Hoewel er nog weinig op het spel staat, verwacht Vertonghen “een moeilijke wedstrijd”. “Standard heeft een goede ploeg, met goede spelers. Ik ken velen. We gaan naar Standard om te winnen, we zullen er alles aan doen om groepswinnaar te worden”, aldus de verdediger, die afgelopen zomer Tottenham na acht jaar verliet voor Benfica.

Foto: EPA-EFE

De Portugese topclub, die in 1961 en 1962 met Eusebio de Europacup I won, pakte nog nooit de eindzege in de Europa League. Drie keer ging het mis in de finale. In 1983 bleek Anderlecht te sterk in de eindstrijd van de UEFA Cup. In 2013 verloor Benfica in de finale van Chelsea, en in 2014 na strafschoppen van Sevilla.

“De Europa League is een doel voor ons”, verklaarde Vertonghen. “We gaan er alles aan doen om zo ver mogelijk door te stoten. We hebben een goede ploeg. We willen kampioen worden en de beker winnen. Maar er zijn veel favorieten in de Europa League. Er zitten al goede teams in, en dan komen er nog de opgeviste teams uit de Champions League bij.”