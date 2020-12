Standard kan tegen Benfica niet op Maxime Lestienne rekenen, Noë Dusenne is geschorst

Standard kan in het prestigeduel van donderdag tegen Benfica niet rekenen op Maxime Lestienne. De aanvaller heeft een kleine blessure aan de knie en wordt gespaard. Ook Cop en Amallah zijn niet beschikbaar vanwege pijntjes, Noë Dussenne is geschorst.

LEES OOK.Jan Vertonghen: “Jammer dat er geen supporters op Sclessin zullen zijn”

Selim Amallah trainde woensdagvoormiddag voor het eerst weer (deels) mee bij Standard. De Marokkaanse international sukkelde de laatste weken met de knie en de enkel. “Maar donderdag komt te vroeg voor hem”, zegt trainer Philippe Montanier. “Hij is out, net als Cop en Max (Lestienne, nvdr.). Dussenne is geschorst. Hoe we dat gaan opvangen? Ik verander mijn aanpak niet. Ik zal de meest competitieve ploeg opstellen, in functie van frisheid en de specifieke kwaliteiten van de tegenstander. We kunnen ook vijf keer wisselen in Europa, dat biedt meer mogelijkheden.”

Montanier is een voorstander van het rotatiesysteem, maar is van plan vast te houden aan doelman Arnaud Bodart. “Rouleren met keepers is een beetje delicaat. Arnaud zit in een goede dynamiek, het is niet nodig om dat nu af te remmen”, aldus de Franse T1, die de Europa League waardig wil afsluiten. “Ook al hebben we niets meer om voor te spelen, we willen de laatste goede prestaties in Europa bevestigen en tonen dat we onze plaats in het tornooi hebben.”