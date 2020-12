Ronald Koeman steeds meer onder vuur bij Barcelona na nieuwe afgang, maar voorlopig “profiteert hij van de chaos”

0-3 thuis verliezen nadat je in de competitie al de slechtste start sinds de jaren tachtig hebt laten noteren. Dan mag je als Barcelona-trainer stilaan de pagina’s met jobadvertenties beginnen openslaan. Ronald Koeman komt in Catalonië meer en meer in het oog van de storm - de spelers zouden zijn 4-2-3-1-systeem niet lusten. Voorlopig zou hij echter nog niet voor een ontslag hoeven te vrezen, net doordat de club op dit moment een stuurloos schip is.

Amper 52 minuten waren er gespeeld in Camp Nou of de 0-3-eindstand stond al op het bord. Cristiano Ronaldo voor zijn tweede. Het was al zeven jaar geleden dat Barcelona thuis nog eens verloren had in ...