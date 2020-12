1/16e finales beker van België uitgesteld naar begin februari, schadevergoeding van 25 000 euro als plan b

De crisiscel die woensdag overlegde over de amateurclubs in de beker van België is tot een akkoord gekomen. De 1/16e finales van de Croky Cup zijn met een maand uitgesteld naar 2, 3 en 4 februari. Zo zullen de amateurclubs, die de trainingen hervatten op 15 januari, toch wat ritme hebben tegen de bekerwedstrijd. Wanneer de clubs door overmacht toch niet tijdig de trainingen kunnen hervatten en daardoor de bekerwedstrijd niet kunnen spelen, krijgen ze een compensatie van 25 000 euro per club.

De crisiscel bestaande uit de KBVB, Voetbal Vlaanderen, ACFF en de Pro League werkten woensdagnamiddag constructief samen. Na een urenlange discussie dinsdagavond zonder resultaat vond de Pro League woensdag dan toch een gaatje in de al gigantisch drukke kalender. De 1/16e finales gaan niet meer door op 9 en 10 januari, maar wel op 2,3 en 4 februari. De achtste finales volgen een week later op 9, 10 en 11 februari en de kwartfinales zijn op 2,3 en 4 maart. Midden maart staan de halve finales op het programma en de finale staat nog steeds gepland op 24 april.

Zo krijgen de negen amateurclubs die nog actief zijn in de Croky Cup waarvoor ze ijverden: de mogelijkheid om zich beperkt voor te bereiden, want normaal gezien hervatten ze de trainingen op 15 januari. Als er door overmacht (door de coronacrisis) toch niet getraind kan worden vanaf midden januari kunnen de 1/16e finales opnieuw in het gedrang komen. Als de amateurclubs niet de gewenste voorbereidingstijd krijgen en zo niet willen of kunnen spelen, krijgen ze een compensatie van 25 000 euro. Het is voorlopig nog niet helemaal duidelijk of de amateurclubs dan sowieso niet mogen spelen, of ze zelf mogen beslissen over het al dan niet spelen van de 1/16e finales.

Een van de amateurclubs die nog actief is in de Croky Cup is Thes Sport Tessenderlo. De club moet het opnemen tegen Racing Genk in de beker. Voorzitter Wendy De Wit is tevreden met het nieuwe voorstel. “Zo hebben we tenminste een normale voorbereiding. Mochten de wedstrijden gewoon begin januari doorgaan, was dat toch niet eerlijk? In dit voorstel kan ik mij vinden.”