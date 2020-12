Jackpot voor KV Mechelen, dat toptalent Aster Vranckx verkoopt aan Wolfsburg: “Ik ben blij dat alles rond is nu”

Aster Vranckx verlaat KV Mechelen. Het 18-jarige toptalent trekt na dit seizoen naar VFL Wolfsburg in de Duitse Bundesliga. Bij het team van Rode Duivel Koen Casteels ondertekent hij een contract tot medio 2025. “De transfer hing al even in de lucht. De clubs, speler en zijn entourage bereikten nu een akkoord”, klinkt het bij Malinwa.

“KV Mechelen geeft geen details over de exacte cijfers, maar als totale transferbedrag gaat dit over de duurste uitgaande transfer in de clubgeschiedenis”, aldus de Mechelaars. Het zou gaan om een bedrag van 8 miljoen euro plus bonussen. Het transferrecord stond tot nu op naam van Hassane Bandé, die voor 8,25 miljoen naar Ajax verhuisde. “Aster zal het huidige seizoen uitdoen bij KV Mechelen. De club bedong ook een aanzienlijk percentage op een latere doorverkoop.”

TRANSFER I Aster heeft zijn transfer naar @VfL_Wolfsburg beet.

Hij doet dit seizoen nog wel uit bij KV Mechelen 💛❤️



Meer info 👉 https://t.co/FUxGAmQquG#nomatterwhat pic.twitter.com/LMuPQ68aln — KV Mechelen (@kvmechelen) December 9, 2020

“Wolfsburg was snel concreet, al lag er nog veel marge tussen hun aanvankelijke aanbod en wat we voor ogen hadden. Idealiter zou Aster het seizoen hier uit doen”, aldus Gert Van Dyck, directeur bij KV Mechelen. “Ten tweede moest de transfersom uitzonderlijk zijn én tot slot wilden we een stevig percentage op een latere doorverkoop door VFL Wolfsburg, omdat we stellig geloven dat Aster het als voetballer nog ver kan schoppen. Wij zullen hierdoor zijn grootste supporter zijn, ook al dragen de toekomstige kleuren niet direct onze onmiddellijke voorkeur (lacht).”

Aster Vranckx is trots dat hij deze stap kan zetten, net als zijn ploegmakker Issa Kaboré (die naar Manchester City trekt). “Het project van Wolfsburg sprak mij direct aan. Ze hebben een plan met mij. Mijn interesse was gewekt vanaf de eerste seconde. Veel spelers die nu aan de top spelen, zijn bij Wolfsburg gepasseerd. Ik ben blij dat alles rond is nu. Maar de fans hier mogen gerust zijn. Ik ga mij voor de volle 100% focussen op de wedstrijden met KV Mechelen en mij zonder kopzorgen inzetten tot het einde van dit seizoen.”

LEES OOK (+). Dé tiener om dit seizoen naar uit te kijken: Issa Kabore, het schuchtere maar o zo getalenteerde trainingsbeest van Malinwa

Foto: Photo News

“Puur sportief gezien is dit uiteraard een aderlating”, zegt sportief directeur Tom Caluwé. “We hebben Aster de kans gegeven op erg jonge leeftijd en hij heeft deze kans met beide handen gegrepen. Aster is een nuchtere jongen die zeer goed weet wat hij wil. Door dit akkoord zal de rust rond zijn persoon terugkeren en kan hij zich de rest van het seizoen volop focussen op de wedstrijden van KV Mechelen.” “Deze transfer is een mooie opsteker voor onze jeugdwerking. KV Mechelen wil een ploeg blijven die jongeren een kans geeft en bij een opportuniteit voor de speler constructief kan meewerken aan een akkoord, waar alle partijen zich kunnen in vinden. Ik ben er van overtuigd dat VFL Wolfsburg een goede club is voor de ontwikkeling van Aster als voetballer en durf er van uit te gaan dat dit niet zijn eindbestemming zal zijn.”

Vranckx zal bij zijn nieuwe club het rugnummer 26 dragen. “Hij is een zeer getalenteerde speler die op 17-jarige leeftijd een vaste waarde werd in het eerste elftal van KV Mechelen”, klinkt het bij de nummer vijf uit de Bundesliga. “Hij kan verschillende rollen op het middenveld invullen. Aster is volledig aan boord met het pad dat we bij Wolfsburg willen volgen en het wordt leuk om met hem samen te werken en hem verder te zien ontwikkelen.”