Champions League-scheidsrechter betrokken in matchfixingschandaal

De Tsjechische scheidsrechter Pavel Kralovec, die dinsdag nog de Champions League-wedstrijd tussen Chelsea en Krasnodar floot, is volgens Tsjechische media betrokken in het matchfixingschandaal rond Roman Berbr, voormalig vicevoorzitter van de Tsjechische voetbalbond.

De Tsjechische krant DNES schrijft dat de politie geluidsopnamen heeft van een telefoongesprek waarin Berbr, die in oktober aangehouden werd, de 43-jarige scheidsrechter vraagt om Sparta Praag een handje toe te steken in de bekerfinale tegen Slovan Liberec. Kralovec stemde daarmee in. Na de door Sparta met 2-1 gewonnen finale kreeg Kravolec heel wat kritiek omdat hij ondanks aandringen van de videoref geweigerd had een speler van Sparta, die op een tegenstander was gaan staan, uit te sluiten.

Sparta Praag ontkent elke betrokkenheid en vraagt “een diepgaand onderzoek”.