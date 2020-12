Vloedgolven hebben grote delen van de Italiaanse stad Venetië onder water gezet. De hoogwaterkering ‘MOSE’, die de stad moet beschermen van overstromingen, was volgens burgemeester Luigi Brugnaro niet operationeel. Dat systeem was eerder dit jaar voor het eerst succesvol in gebruik genomen. Door harde windstoten en zware regenval kan het waterpeil stijgen tot 145 centimeter hoogte.