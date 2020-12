Onderzoeker “zeker” dat Duitse verdachte Maddie McCann heeft vermoord

Volgens het Duitse gerecht bestaat er geen twijfel over dat Christian Bruckner (43) de Britse Maddie McCann heeft vermoord in 2007. Aanklager Hans Christian Wolters vertelde aan de BBC dat “het publiek tot dezelfde conclusies zou komen als ze op de hoogte waren van de bewijzen”.

Wolters zei dat hij zeer zeker is dat Bruckner Maddie heeft vermoord, ook al heeft zijn speurdersteam daar momenteel nog niet voldoende bewijs voor. Bruckner zit momenteel in de gevangenis in Duitsland na een veroordeling voor drugssmokkel en verkrachting. De straf voor drugsfeiten verloopt in januari, nadien moet Bruckner nog zeven jaar in de cel blijven voor verkrachting.

Waterdichte rechtszaak

In 2007 verdween de Britse Madeleine McCann in Portugal. In hetzelfde resort waar zij verbleef, verkrachtte Christian Bruckner een 72-jarige Amerikaanse vrouw. Pas 13 jaar later, in juni 2020, werd de man geïdentificeerd. Maar voldoende bewijs dat hij ook Maddie heeft ontvoerd en vermoord, is er voorlopig nog niet. “Met de informatie die wij hebben, zouden mensen tot dezelfde conclusies komen. Maar ik kan geen details geven omdat we niet willen dat de beschuldigde weet wat we over hem hebben. Het gaat om tactische overwegingen”, zei Wolters.

Bruckner woonde jarenlang af en toe in Portugal en onderzoekers denken nu dat hij daar waarschijnlijk minstens drie andere seksuele misdrijven heeft gepleegd. “Twee daarvan tegen kinderen”, zei Wolters. Hij liet ook weten dat de aanklacht volgend jaar zou kunnen volgen maar hij gaf ook toe dat het onderzoek zeer traag verloopt vanwege de logistieke uitdagingen. Wel zou zijn team een “waterdichte rechtszaak” aan het opbouwen zijn. “Ik kan niet garanderen dat we genoeg hebben om een aanklacht in te dienen. Maar ik heb er wel alle vertrouwen in. Want met wat we tot nu toe hebben, kun je tot geen andere conclusie komen.”

Vorige week zei politiecommissaris Cressida Dick dat het onderzoek nog steeds gaat over “een vermiste persoon”, aangezien er “geen definitief bewijs” is dat Madeleine dood is.