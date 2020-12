Donderdag start zwaarste EU-top in decennia, en dat heeft lang niet alleen met de Brexit te maken

In Brussel wordt donderdag en vrijdag een van de meest cruciale EU-toppen van de voorbije decennia gehouden. Officieel moet daar onder meer gesproken worden over de Green Deal, maar het zijn de officieuze programmapunten – de meerjarenbegroting, het coronasteunfonds en het verdedigen van de rechtsstaat – die voor de moeilijkste discussies zullen zorgen. En daar komt de Brexit dan nog bovenop.

De Brexit

De prelude op de top is voor woensdagavond vanaf 20.00 uur. Dan is er in Brussel een driegangendiner met EU-commissievoorzitter Ursula Von der Leyen en de Britse premier Boris Johnson over de ...