Zo ziet het leven eruit voor Amy, die in lockdown en in psychiatrisch centrum zit: “Zonder corona stond ik allicht zo ver nog niet”

Zoersel -

In een coronacrisis zit je maar beter veel in je kot én goed in je vel. Vraag maar aan Amy Vrielynck (24). In maart slaakte ze een noodkreet in onze krant, toen haar psychiatrische afdeling de deuren sloot. In oktober trok ze opnieuw aan de alarmbel. Maar kijk: Amy ploetert zich er met bloed, zweet, tranen en handgel doorheen. Ze staat steviger in haar schoenen. “Maar de stress blijft. Ik weet dat zodra iemand besmet raakt, de dagtherapie weer stopt.”