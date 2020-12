Niklas Dorsch (AA Gent) raakte al onder de indruk van Hein Vanhaezebrouck: “Bekeken nu al meer beelden dan de voorbije maanden”

Gent - Donderdagavond speelt AA Gent haar laatste Europese groepswedstrijd op bezoek bij Hoffenheim. De Buffalo’s zijn al een poosje uitgeschakeld maar namen in Oostende toch gemotiveerd het vliegtuig richting Karlsruhe waarna de reis per bus verder ging naar de Rhein-Neckar-Arena: “We willen echt die nul uitwissen”, klinkt Niklas Dorsch bijzonder gretig. In Hoffenheim wil AA Gent dan ook absoluut een zesde opeenvolgende nederlaag proberen te voorkomen.

Het wordt voor AA Gent sowieso een ronduit dramatische groepsfase van de Europa League. Vijf opeenvolgende nederlagen zorgden voor flink wat averij met het oog op de Europese (club)coëfficiënt maar met de komst van Hein Vanhaezebrouck haalden de Buffalo’s natuurlijk wel een ervaringsdeskundige binnen die als geen ander de kunst verstaat om te presteren op het Europese toneel.

Uiteraard heeft de Gentse coach momenteel wel meer aan het hoofd dan enkel maar prestige: “Europees spelen is de wens van elke club. Dus het zou ongepast zijn om deze partij ongelegen te noemen. Het is aangenaam om nog voor iets te kunnen spelen maar dat is voor AA Gent al even niet meer mogelijk. We zullen proberen om er een goede wedstrijd van te maken en hopelijk levert dat een goed resultaat op.”

“We hebben eerst werk gemaakt van de defensieve kwetsbaarheid achterin”, aldus Vanhaezebrouck die op training bijzonder veel aandacht heeft voor de defensieve automatismen. Ook de standaardfases werden zeer nadrukkelijk ingeoefend: “Daar zijn we in Oostende 80 à 85% in geslaagd. Maar ik streef naar perfectie en die paar kansen die Oostende kreeg, was het gevolg van het niet perfect uitvoeren van wat hadden afgesproken.”

Toch vond HVH in zijn eerste competitiewedstrijd voldoende positieve aanknopingspunten terug om op verder te bouwen: “Ik zag in Oostende zeker veel positieve zaken op het defensieve vlak. Dat zou op termijn moeten zorgen dat we meer punten pakken. Voor het offensieve is er minder tijd, dat inoefenen lukt slechts met mondjesmaat”, erkende Vanhaezebrouck die ook op donderdag nog wil trainen op Duitse bodem: “Morgen is een goede test, tegen een club waar enkel de topclubs in België zich kunnen naast zetten. En daar zijn we voorlopig nog niet bij. We hebben 23 spelers bij maar we zullen op de wedstrijddag ook nog een training afwerken.”

Voor Niklas Dorsch is de partij in Hoffenheim uiteraard bijzonder. De Duitse middenvelder treedt voor het eerst sinds zijn transfer naar Gent terug aan in de thuishaven van een Duitse Bundesligaclub. Al zit bij Dorsch toch ook vooral die akelige nul dwars: “Nul op achttien willen we natuurlijk vermijden. Maar ik ben altijd gemotiveerd. We gaan nu dan ook weer voluit voor een zege. Vorige zondag toonden we al dat er enkele zaken beter liepen en dat willen we donderdagavond ook bevestigen.”

Dorsch is met HVH al aan zijn vierde coach toe in Gentse loondienst en die heeft duidelijk al indruk gemaakt bij de 22-jarige middenvelder: “Ik probeer ook altijd bij te leren en beter te worden. Dat spreekt me wel aan in de aanpak van de coach. Zo bekeken we nu al meer beelden dan de voorbije maanden. Zeker voor jonge spelers is dat zo belangrijk! En samen met de meer ervaren spelers moet dat een mooi geheel opleveren!”