Onderzoek naar discriminatie bij H&M in Zweden

De Zweedse modeketen H&M zou volgens mediaberichten in eigen land klanten gediscrimineerd hebben wegens hun etniciteit. De Zweedse ombudsman voor gelijkheid is een onderzoek gestart.

Volgens berichten in de krant Aftonbladet, die zich baseerde op getuigenissen van (voormalige) werknemers en klanten, wordt mensen met een niet-Zweedse etnische achtergrond onder meer gevraagd om een aankoopbewijs te tonen bij het omruilen van een artikel, terwijl dat volgens het beleid van de modeketen niet nodig is. Aftonbladet publiceerde ook videobeelden, die onder meer met verborgen camera’s werden opgenomen, waarop te zien is hoe mensen met een andere etniciteit het omruilen geweigerd wordt.

Na de onthullingen is de Zweedse ombudsman voor gelijkheid een onderzoek gestart om na te gaan of H&M het discriminatieverbod heeft overtreden. De instantie heeft H&M alvast om meer uitleg gevraagd. Het bedrijf heeft tot 22 december om te reageren.