Britten met zware allergie krijgen geen vaccin, en dat wordt allicht ook bij ons het geval

Wie in het verleden een ernstige allergische reactie heeft gehad door eender wat, laat zich beter niet vaccineren tegen corona. In het Verenigd Koninkrijk kregen twee gezondheidswerkers hevige symptomen nadat ze ingeënt werden met het Pfizer-vaccin.

Twee Britse gezondheidswerkers ontwikkelden woensdag hevige symptomen kort nadat ze het Pfizervaccin hadden gekregen. Er zijn weinig details bekend, maar de twee hadden wel noodmedicatie bij. Onder meer ook een adrenaline-autoinjector, wat suggereert dat ze in het verleden al reacties hebben gehad. De twee stellen het intussen goed, maar de Britten hanteren vanaf nu wel het voorzorgsprincipe: personen die een voorgeschiedenis hebben met ernstige allergische reacties, krijgen voorlopig geen coronavaccin meer.

Hier staat het nog niet zo precies omschreven in de vaccinstrategie, maar wellicht zal ons land dat ook doen. “Bij het toedienen van verschillende vaccins aan leerlingen, of van het gekende griepvaccin, vraagt de arts ook altijd of er zich eerder ernstige allergische reacties hebben voorgedaan. Dat zal nu wellicht niet anders zijn”, zegt immunoloog Corinne Vandermeulen van de KU Leuven.

De kans op een allergische reactie door het inenten is volgens vaccinoloog Geert Leroux-Roels (UGent) 1 à 1,5 op een miljoen. Dat het in de eerste week van de vaccinatiecampagne al tweemaal gebeurde, is wel opmerkelijk. “Maar de medewerkers wisten dat ze een risico liepen. Misschien hebben ze bewust een afweging gemaakt tussen besmet worden met het coronavirus en het krijgen van een ernstige allergische reactie in een weliswaar gecontroleerde omgeving.”

15 minuten

Mensen met ernstige allergieën werden bij voorbaat uitgesloten in de studies van Pfizer. We weten dus niet wat vaccinatie bij hen doet. Van de proefpersonen kreeg 0,63 procent een allergische reactie. “Daarom laten we mensen na een vaccinatie niet meteen naar huis gaan”, zegt Vandermeulen. “We houden ze een kwartier onder toezicht om zeker te kunnen ingrijpen mocht een allergische reactie optreden.”

