Gelukkig zitten de Rode Duivels niet in die groep: plots maakt Qatar deel uit van een Europese WK-kwalificatiegroep

Qatar zal het WK in eigen land (in 2022) voorbereiden met wedstrijden tegen de landen van de Europese kwalificatiegroep A. Dat maakte de Europese Voetbalfederatie UEFA dinsdag bekend.

Groep A bestaat uit vijf landen (Portugal, Servië, Ierland, Luxemburg en Azerbeidzjan) en dus is er elke speeldag één land bye. Dat land neemt het dan tegen Qatar op. Luxemburg is woensdag 24 maart de eerste sparringpartner voor de Qatarezen, die hun tien duels in Europa zullen afwerken.

De Qatarese nationale ploeg deed vorig jaar ook al eens mee aan de Copa America, het kampioenschap van Zuid-Amerika. Het pakte toen 1 punt in een groep met Argentinië, Colombia en Paraguay na een 2-2-gelijkspel tegen dat laatste land. Ook volgend jaar is Qatar opnieuw van de partij op de Copa America. Daarbij is het ingedeeld in een poule met Brazilië, Colombia, Venezuela, Ecuador en Peru.