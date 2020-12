De tafels van vermenigvuldiging oefenen: te saai, vond Maxim (9). De enige oplossing was er een spel van te maken. En dat deed Maxim met succes. ‘maXimaal’ rolt ondertussen van de fabrieksband recht de Fun en Dreamland binnen. “Het extra zakcentje is leuk”, zegt de jonge ondernemer.

1 x 1 = 1. 2 x 1 = 2. 3 x 1 = 3. Enzovoort enzovoort. Voor Maxim was er niets saaier dan op zijn kamer de tafels van vermenigvuldiging te oefenen. De jongen is goed in wiskunde. En hij kende de maaltafels ...