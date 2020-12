Terwijl Italiaanse legendes bekvechten over Lukaku, wordt journalist zowaar emotioneel van ‘Big Rom’: “Hij is briljant”

Naar eigen zeggen, is Romelu Lukaku op dit moment een van de vijf beste spitsen ter wereld. Je kan hem moeilijk ongelijk geven gezien zijn statistieken bij Inter en de Rode Duivels.

“De voorbije maanden heb ik laten zien dat ik een van de vijf beste spitsen ter wereld ben. Er zijn spelers die misschien meer doelpunten gemaakt hebben (hij 12 goals in 13 wedstrijden, red.), maar ik hoor bij de top vijf. De volledige lijst wil ik niet geven, maar ik ben een van hen. Ik wil mezelf ook niet vergelijken met Cristiano Ronaldo, Lionel Messi of Robert Lewandowski. Maar als zij op alle gebieden hun grenzen blijven verleggen, waarom zou ik dat niet kunnen?”

De woorden van Romelu Lukaku bij France Football waren duidelijk. Niet alleen in ons land, ook in Italië werd de quote van ‘Big Rom’ opgepikt.

“Voor mij is Lukaku momenteel de beste spits ter wereld”, wond ex-international Christian Vieri er geen doekjes om. “Hij is beter dan Lewandowski, Suarez en Kane. Hij is niet te verdedigen. Lukaku staat op één, dan Haaland en dan Lewandowski.”

Mooi van de gewezen goalgetter van onder andere Inter en Atletico Madrid. Maar Antonio Cassano, het voormalige woelwater van AS Roma, gaf zijn landgenoot ongelijk.

“Stop er toch mee man! Lukaku is niet eens top vijf. Fysiek gezien is hij een beest, maar dat is het dan ook. Lukaku heef alles, zeg jij? Elke bal die hij controleert, springt die 50 meter weg. Hij heeft twee klompen van voeten en heeft nog geen serieuze prijs gepakt in zijn carrière. Hij is fysiek gezien enorm sterk, maar als dat wegvalt dan kan hij niet langer mee.”

Foto: Photo News

“Hij is briljant”

Oké, Fantantonio… Het zette ESPN-journalist/commentator Matteo Bonetti aan tot een emotionele uiteenzetting over de kwaliteiten van de Rode Duivel.

“Ik zet hem meteen na Robert Lewandowski”, aldus de Italiaan. “Waarom wordt zijn minder puntje altijd benadrukt? Ja, zijn eerste baltoets is niet perfect maar elke spits heeft wel zo één ding. Romelu Lukaku is briljant. En ik kan de Premier League-fans al horen, van: hoe kan je dat nu zeggen? Wel, jullie hebben Lukaku hoogstwaarschijnlijk nog niet zien spelen voor Inter. Iemand als Cristiano Ronaldo heeft in Engeland, Spanje en Italië gespeeld. Hij heeft al gezegd dat het in Italië het moeilijkst scoren is. En Lukaku scoort nu zowat 1,5 doelpunt per wedstrijd. Hij speelt het beste voetbal in zijn ganse carrière. Lukaku is pure wereldklasse geworden. Laat het bezinken en aanvaard het. Dat is moeilijk, maar Lukaku is een van de meest dynamische spitsen van het moment. Hij boezemt verdedigers angst in en niemand lijkt op hem zoals hij gebouwd is, daarvoor moet je al terug naar iemand als Adriano. En hij speelt geweldig samen met zijn ploegmaats. Ik hou van Romelu Lukaku!”