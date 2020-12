Ivan Leko en Antwerp moeten Tottenham in bedwang houden voor groepswinst: “We willen nogmaals verrassen”

Het nagelnieuwe en imposante Tottenham Hotspur Stadium doet wat met een mens. Aan de goesting zal het bij spelers en staf van Antwerp donderdagavond (21u) niet ontbreken. Een punt volstaat om na de kwalificatie ook de groepswinst binnen te rijven. Maar tegen de op revanche beluste Spurs wordt dat geen evidentie, weet ook Ivan Leko. “Als ze top zijn, maken we in principe geen kans.”

“Een speciale plaats voor een groots moment”, opende Ivan Leko zijn persbabbel. “We zijn blij om hier te zijn, en bij de leider uit de Premier League te mogen spelen. Maar met alle respect: we zijn hier om een resultaat te boeken. En misschien kunnen we Tottenham nóg een keer verrassen.” Dat gebeurde namelijk op speeldag 2, toen Antwerp stuntte dankzij een goal van Refaelov. Hadden de Spurs Leko’s team toen onderschat? “Wellicht wel. Laat ons wel wezen: wanneer een kleinere club als Antwerp een Engelse topclub wil kloppen, moeten de omstandigheden meezitten. Tottenham had niet verwacht dat we op zo’n hoog niveau zouden acteren. Dat zal nu anders zijn, met een coach (Mourinho, red.) die absoluut wil winnen. Als ze top zijn, maken we in principe geen kans. Maar ik beloof dat we met een tactisch plan iets gaan neerzetten.”

Denken aan zondag

De opeenstapeling van wedstrijden begint door te wegen en wordt hoe langer hoe meer een thema. Afgelopen zondag in Genk, ook nu in Londen. Is Leko van plan enkele jongens te laten rusten? “Er zijn misschien een handvol clubs, zoals Barça en Real, die drie matchen per week voor meerdere weken aankunnen. Antwerp niet. Dit is een historisch duel, maar we zijn ook niet dom. De kwalificatie is binnen, en zondag wacht nóg een belangrijke afspraak (de topper tegen Club Brugge, red.). Voor mij is dit geen kwestie van ‘rust gunnen’, maar kijken wie fysiek en mentaal klaar is. Daarom kan ik, voor de laatste training, niet met zekerheid zeggen wie zal starten.”

In 2018 ging Leko met Club Brugge in de Champions League-groepsfase op bezoek bij Atlético Madrid, Borussia Dortmund en AS Monaco. Staat deze ontmoeting, met de koploper uit de Premier League, in een fonkelnieuwe voetbaltempel, voor hem nog hoger aangeschreven? “Neen. Met alle respect voor de Europa League, die top is, maar de Champions League blijft voor mij op één staan. Een goeie vriend vertelde me ooit dat je voetbal op dinsdag en woensdag speelt. Ik denk dat jullie wel verstaan wat ik bedoel.” Een toekomstperspectief met en voor Antwerp?

Refaelov: “Geen beter platform om te presteren dan hier”

Als twee kleuters die vol ongeduld op de nakende speeltijd wachten. Met die houding schoven ook Lior Refaelov en Ritchie De Laet woensdag, vlak voor hun oefensessie, aan op het persmoment. “Eigenlijk heb ik er geen woorden voor. Deze voetbaltempel geeft ons instant energie”, lichtte Refaelov zijn gevoel toe. “Er is geen beter platform om te presteren dan hier.” De match van vorige zondag, waarin hij heel wat tikken van Genkenaar Daniel Muñoz incasseerde, zit niet langer in de benen. “We kregen genoeg tijd om te herstellen. De recuperatieperiode tussen de match van donderdagavond, die laat eindigt, en zondagmiddag wordt een andere zaak. Het is aan de coach om voor beide duels de juiste keuzes te maken”, aldus Refaelov.

De Laet: “We willen ons werk afmaken”

Voor De Laet maakt de terugkeer naar de andere kant van het Kanaal uiteraard nog meer los. Hij speelde tussen 2007 en 2018 elf jaar op Engelse bodem. “Ook in het oude stadion van Tottenham (White Hart Lane, red.) heb ik meerdere malen gespeeld, maar die arena was niet te vergelijken met wat het nu is geworden. Als je dit ziet, wil je er als speler meteen aan beginnen.” Net als zijn coach denkt ook De Laet dat Tottenham een ander gelaat zal tonen dan in de heenmatch. “Ze zullen met een andere ingesteldheid aan de aftap verschijnen, maar wat ze ook doen, we zullen klaar zijn om hen op te vangen”, klonk de Antwerpse sterkhouder strijdvaardig. “Het is geweldig om hier te staan, en nog steeds kans te maken op de groepswinst. We willen ons werk helemaal afmaken.”

