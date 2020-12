Hackers Europees Geneesmiddelenbureu EMA bekeken documenten van Pfizer over vaccintest

Bij de cyberaanval op het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) zijn documenten van farmaceut Pfizer over de tests van het coronavaccin van dat bedrijf ingezien. Dat heeft het Amerikaanse bedrijf woensdag in een verklaring bekendgemaakt.

Volgens Pfizer heeft het EMA laten weten dat de aanval geen gevolgen heeft voor de tijdlijn voor goedkeuring van het vaccin.

Het EMA meldde de cyberaanval woensdagmiddag. Het is nog niet duidelijk wie er achter zit en hoe de kraakpoging is uitgevoerd. Het Team High Tech Crime van de Landelijke Eenheid van de Nederlandse politie is betrokken bij het onderzoek naar de cyberaanval.

Omdat het EMA geen details gaf over de aanval was niet duidelijk of er gegevens zijn gestolen. Pfizer laat nu wel weten dat er documenten zijn ingezien. Volgens de farmaceut zijn er op dit moment geen aanwijzingen dat inbrekers de gegevens van deelnemers aan het vaccinonderzoek hebben buitgemaakt.