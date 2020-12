Amerikaanse Justitie wil opsplitsing Facebook, WhatsApp en Instagram vanwege machtsmisbruik

De Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC) heeft sociaalmediabedrijf Facebook aangeklaagd wegens misbruik van zijn machtspositie. De federale handelscommissie, die samen optrok met procureurs-generaal van beide politieke partijen in 46 staten plus het District of Columbia en Guam, beschuldigt Facebook ervan jarenlang potentiële concurrenten te hebben willen uitschakelen, onder meer door ze op te kopen.