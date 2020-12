10 vragen aan Yari Verschaeren, het nummer 10 van Anderlecht: “Ik wil me niet vergelijken met Charles De Ketelaere”

Als er gedribbeld moet worden, zet dan Yari Verschaeren (19) op het veld. Vorige week tegen Zulte Waregem was de tiener de spelverdeler met dienst en hij toonde zich een lichtpunt. Helaas bleef Anderlecht steken op 2-2, waardoor de druk vrijdag tegen RC Genk groot is. Bij RSCA spelen ze de troef Verschaeren ongetwijfeld nog eens uit. Net voor de topper mochten wij alvast tien vragen afvuren op de nummer tien. “Ik had vroeger lang haar met een haarband zoals Fernando Torres.”