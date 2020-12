“Hij pestte zijn Nigeriaanse buren in een KKK-kostuum”: verdachte van brand asielcentrum is notoir extremist

Bilzen -

De 60-jarige Limburger Emmanuel M. die er door het gerecht van verdacht wordt de brandstichter te zijn die het asielcentrum van Bilzen in de as legde, is een wapenliefhebber en notoir rechts-extremist. “Hij trok een kostuum van de Ku Klux Klan aan, om zijn Nigeriaanse buren weg te pesten”.