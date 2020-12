Amerikaanse aanklager onderzoekt belastingzaken Hunter Biden

De openbare aanklager van de staat Delaware heeft een onderzoek geopend naar de belastingzaken van Hunter Biden, de zoon van de nieuwgekozen president Joe Biden. De buitenlandse activiteiten van zoon Biden waren een heikel thema in de Amerikaanse presidentscampagne.

Hunter Biden kwam woensdag zelf met het nieuws naar buiten. “Ik neem deze kwestie zeer serieus, maar ik ben ervan overtuigd dat een professionele en objectieve beoordeling zal aantonen dat alles legaal en correct heeft plaatsgevonden, mede dankzij de hulp van professionele belastingadviseurs.”, zei hij in een verklaring.

Verder onthulde Hunter Biden geen details. Volgens persbureau Bloomberg begon het onderzoek al in 2018, maar werd Hunter pas dinsdag op de hoogte gebracht. Het Witte Huis en het Amerikaanse ministerie van Justitie, gaven (nog) geen commentaar.

In een verklaring steunt Joe Biden zijn zoon. “De verkozen president Biden is erg trots op zijn zoon, die moeilijke tijden heeft moeten doorstaan, waaronder de vileine persoonlijke aanvallen van de afgelopen maanden, maar er alleen maar sterker is uitgekomen”, klinkt het.