“Een spijtige keuze van Aster Vranckx, maar ze is wel begrijpelijk”

De eerste vraag die opkwam: voor máár acht miljoen euro? Waarom haalden onze rijkste clubs Club Brugge of KRC Genk hem dan niet binnen? Het talent van de 18-jarige Aster Vranckx is zo groot dat iedereen met ietwat verstand van voetbal het kan zien. Maar hij gaat dus gewoon naar Volkswagenclub VfL Wolfsburg. Zowel Club Brugge en KRC Genk hebben geprobeerd om Vranckx bij KV Mechelen los te weken. Het antwoord was even kordaat als duidelijk: neen. Vooral bij Genk reageerden ze gepikeerd omdat er niets eens over te praten viel. Het is de Jupiler Pro League die met zijn beperkingen werd geconfronteerd.