OVERZICHT. Deze ploegen gaan de trommel in voor de 1/8e finales van de Champions League

De acht groepswinnaars zijn bij de loting voor de achtste finales van de Champions League, die maandag op de agenda staat in Nyon, reekshoofd. Zij nemen het op tegen een van de runners-up.

De reekshoofden spelen de return in eigen stadion. Confrontaties tussen clubs uit hetzelfde land zijn in dit stadium nog niet mogelijk. Ook een heruitgave van een groepsduel is uitgesloten.

De heenwedstrijden staan op 16-17 en 23-24 februari op de planning. De returns volgen op 9-10 en 16-17 maart.

Groepswinnaars:

Liverpool (Eng)

Chelsea (Eng)

Manchester City (Eng)

Bayern München (Dui)

Borussia Dortmund (Dui)

Juventus (Ita)

PSG (Fra)

Real Madrid (Spa)

Nummers twee:

Atlético Madrid (Spa)

Sevilla (Spa)

FC Barcelona (Spa)

Atalanta (Ita)

Lazio (Ita)

Borussia Mönchengladbach (Dui)

RB Leipzig (Dui)

FC Porto (Por)