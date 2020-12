Ook Belfius sluit 14 kantoren, maar “geen jobs verloren”

Nadat ING België eerder deze week had aangekondigd in zijn netwerk te snoeien, blijkt ook de staatsbank Belfius het volgend jaar opnieuw met minder kantoren te willen doen. Jobs zouden evenwel niet verdwijnen. Dat bericht De Tijd donderdag.

Belfius wil volgend jaar 14 van de 133 retailkantoren schrappen die onder het eigen beheer van de bank vallen. De staatsbank telt 595 kantoren in heel het land. Het gros daarvan – net geen 80 procent – wordt beheerd door zelfstandige agenten. Die zelfstandig beheerde agentschappen vallen niet onder de maatregelen die Belfius aankondigde.

De kantoren die de komende maanden verdwijnen, zijn vooral vestigingen die vandaag weinig bezoekers over de vloer krijgen. Belfius filtert al enkele jaren de minder populaire kantoren uit zijn netwerk.

Dit jaar sloot de bank al zeker 23 kantoren uit haar netwerk. Op die manier kon Belfius zijn kantoornetwerk de voorbije vijf jaar met iets meer dan een vijfde inkrimpen.

Die ingrepen zouden geen gevolgen mogen hebben voor de werkgelegenheid bij de bank. De werknemers die in de geviseerde kantoren aan de slag zijn, kunnen werken in een andere vestiging in de regio of krijgen een andere functie bij de bank, klinkt het in De Tijd.