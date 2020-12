Eugène Poubelle, de man zijn naam liever niet vereenzelvigd zag met zijn uitvinding

Menig uitvinder zou trots zijn wanneer zijn ‘geesteskind’ naar hem wordt vernoemd, en zijn familienaam uiteindelijk zelfs het woordenboek haalt. Maar in het geval van Eugène Poubelle valt dat te betwijfelen. Want wie wil nu vereenzelvigd worden met une poubelle , een vuilnisbak? En al zeker als je uit de betere Franse bourgeoisie stamt.

Elke week brengen we een ode aan de uitvinder van een voorwerp dat het leven gemakkelijker heeft gemaakt. Deze week: une poubelle.

Het is in gegoede kringen dat Eugène Poubelle in 1831 het levenslicht ...