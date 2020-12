Coronacijfers blijven licht dalen, in Vlaamse provincies wel lichte stijging

Het gemiddeld aantal dagelijkse coronabesmettingen is opnieuw gedaald, maar wel zeer licht, zo blijkt donderdagochtend uit het online dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano. In de Vlaamse provincies was er zelfs een lichte stijging te noteren.

In de periode van 30 november tot 6 december waren er gemiddeld 2.163 nieuwe besmettingen met het coronavirus. Dat zijn er zes procent minder dan de week ervoor, aldus Sciensano. In de Vlaamse provincies steeg het aantal nieuwe besmettingen zelfs lichtjes, met twee procent, tot 1.284 besmettingen per dag.

Ook het gemiddelde aantal overlijdens die toegeschreven worden aan het coronavirus is in de periode van 30 november tot 6 december gedaald tot 97 (-21,8 procent).

Het gemiddelde aantal dagelijkse ziekenhuisopnames daalde met -7 procent, tot 186 per dag. Er liggen op dit moment 3.016 coronapatiënten in het ziekenhuis (-4 procent). Op intensieve zorg liggen er 662 patiënten (-2 procent).

Besmettingen per provincie:

Het reproductiegetal: