Tien jaar na het begin van de Arabische Lente: wat hebben de revoluties en protesten écht veranderd?

Het begon met de dood van een fruitverkoper in Tunesië, maar de protesten verspreidden zich al snel over heel Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Honderd­duizenden, zelfs miljoenen mensen kwamen de straat op. Uit ongenoegen met de corruptie en de almacht van hun overheid. Hun roep om vrijheid was luid, maar werd zelden gehoord en vaak beantwoord met geweld. Exact tien jaar na het begin van de Arabische Lente is de zomer nog lang niet aangebroken. “En toch is het niet voor niets geweest.”