Wapens van Belgische FN Herstal aangetroffen op Mexicaanse plaatsen delict

De voorbije tien jaar zijn 130 wapens met een serienummer van het Belgische FN Herstal aangetroffen op Mexicaanse plaatsen delict. Dat blijkt uit onderzoek door Forbidden Stories, dat het werk van vermoorde Mexicaanse journalisten voortzet, zo melden onder meer Le Soir en Knack.

Tussen januari 2010 en september 2019 zijn op Mexicaanse plaatsen delict 130 FN-wapens aangetroffen. Dat blijkt uit officiële documenten van het Mexicaanse leger, die Stop US Arms To Mexico - een project van de mensenrechtenorganisatie Global Exchange - kon bemachtigen op basis van de wet op de openbaarheid van bestuur. Het Mexicaanse leger is de enige instantie die wapens mag importeren in Mexico.

Stop US Arms deelde de opgevraagde legerdocumenten met Forbidden Stories én met acht ngo’s, waaronder Vredesactie uit België.

In mei 2019 onthulden Knack en Le Soir in het onderzoek #BelgianArms al dat de Five-SeveN van FN Herstal een van de geliefkoosde wapens van Mexicaanse drugskartels is. Forbidden Stories vond in open bronnen nog bijkomende voorbeelden van FN-wapens gebruikt bij misdaden.

FN-vuurwapens komen volgens de ngo’s terecht bij alle kanten van het gewapende geweld in Mexico, en ze worden gebruikt tegen zowel kartelleden als journalisten, handhavingsautoriteiten en burgers.

FN Herstal wilde niet geïnterviewd worden, maar het stuurde wel een korte schriftelijke reactie. “Wij willen benadrukken dat de verkoop en leveringen van FN Herstal in Mexico uitsluitend gebaseerd zijn op officiële verzoeken van de Mexicaanse regering, voornamelijk via het leger en de marine - de enige overheidsinstanties die wettelijk bevoegd zijn om wapens in te voeren”.

Het kabinet van Waals minister-president Elio Di Rupo (PS), bevoegd voor de afgifte van wapenexportvergunningen voor Waalse bedrijven, stuurde ook een schriftelijke reactie. “Sinds 2014 - na de betrokkenheid van de Mexicaanse politie inzake de dood van 43 studenten - worden de exportvergunningen enkel nog verleend aan het Mexicaanse leger en niet aan de politie”.