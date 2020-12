Italiaans sluipschutter Paolo Rossi overleden: de man die op zijn eentje Brazilië uitschakelde op het WK 1982

Paolo Rossi is vannacht op 64-jarige overleden. De doodsoorzaak blijft voorlopig onbekend. Rossi was het prototype van de sluipschutter en hield in 1982 met zijn goals Brazilië en Argentinië uit de halve finale. Italië zou ook het WK winnen met Rossi (6 goals) als topschutter. Rossi werd in eigen land als grote held ontvangen nadat hij er net een schorsing van twee jaar had opzitten wegens zijn betrokkenheid in het zogenaamde Totonero-gokschandaal.

De frêle spits werd op jonge leeftijd opgepikt door Juventus maar na de nodige fysieke problemen stuurde Juventus hem door naar Como. Daar debuteerde hij in het eerste elftal als vleugelspits. Het leverde hem na één seizoen een transfer op naar Vicenza, spelend in de tweede klasse. Bij gebrek aan centrumspits werd de kleine Rossi als diepe spits uitgespeeld. Geen slechte zet, zo bleek. Rossi werd topschutter in de Serie B en promoveerde met Vicenza naar de Serie A waar hij opnieuw topschutter werd. Zoveel trefzekerheid werd beloond met een transfer naar Perugia en een plaats in de spits van het nationale elftal van Italië. Rossi debuteerde in een vriendschappelijke wedstrijd tegen… België (21 december 1977, 0-1 voor België), mocht mee naar het WK in Argentinië, zou er drie keer scoren en met Italië de vierde plaats bereiken.

Totonero

De wereld lijkt aan de voeten te liggen van de jonge Rossi maar zijn carrière krijgt een serieuze knak in 1980. Rossi speelt nog steeds bij Perugia en geraakt er verstrikt in het Totonero-schandaal, één van de meest gekende zaken van matchfixing, op grote schaal en met de maffia als ‘drijvende kracht’. Er worden geen strafrechtelijke straffen uitgesproken maar de Italiaanse voetbalbond gaat er wel met de grove borstel door. Rossi krijgt een schorsing van drie jaar opgelegd, in beroep teruggebracht tot twee jaar. Net voor het ingaan van de schorsing had Juventus, de club die hem een paar jaar eerder had doorgestuurd, de dan 23-jarige van Perugia overgenomen voor drie miljoen euro.

Het grote Italië met Rossi, onderaan tweede van links. Foto: AFP

Pas in april 1982 zal Rossi zijn eerste competitiewedstrijden voor Juventus spelen. Hij scoort nog één goal in drie wedstrijden, voor nationaal coach Enzo Bearzot voldoende om Rossi op te nemen in de selectie voor het WK voetbal in Spanje. De beslissing wordt in Italië niet door iedereen met evenveel enthousiasme onthaald.

Hattrick Brazilië

Het blijkt een gouden zet te zijn voor Bearzot. Alhoewel, het scheelde geen haar of Italië was na de eerste ronde al huiswaarts gekeerd. In een groep met Polen, Peru en Kameroen slagen de Italianen er niet één keer in te winnen. Polen wordt groepswinnaar met vier punten (1 zege, 2 keer gelijk), Italië en Kameroen delen de tweede plaats met drie punten na drie gelijke spelen. Italië gaat als groepstweede toch door omdat het twee doelpunten scoorde in drie matchen, Kameroen slechts één keer. Rossi had niet één keer gescoord en liet een flauwe indruk.

Met echtgenote Federica Foto: Instagram

In de tweede ronde komen de Italianen terecht in de ‘Groep des Doods’ met Brazilië en Argentinië. De Brazilianen hebben indruk gemaakt in de eerste ronde, Argentinië met de jonge Diego Maradona moet in zijn groep verrassend de duimen leggen tegen… de Rode Duivels. De 1-0 van Erwin Vandenbergh, weet u nog?

Italië begint zijn tweede ronde met een wedstrijd tegen Argentinië, twee teams die in de eerste ronde weinig indruk hebben gemaakt. De Italianen zullen het halen (2-1), Rossi scoort nog altijd niet. Brazilië haalt het daarna van Argentinië (3-1, rood voor Maradona) zodat de beslissende derde wedstrijd die tussen Brazilië en Italië wordt. De Brazilianen hebben genoeg aan een gelijkspel.

Voor elke vijftigplusser die op jonge leeftijd het voetbal ontdekte, is dit de wedstrijd der wedstrijden. Omwille van de dramatiek, omwille van de commentaar van Rik Desaedeleer. Schiet dan toch, schiet dan toch… Hij heeft geluisterd, was het commentaar van Desaedeleer bij de gelijkmaker van Falcao. Maar vooral omwille van het onrecht dat het voetbal werd aangedaan. Het zwierige Brazilië - Zico, Socrates, Falcao, Eder… - combineerde de Italianen van de grasmat maar bij de Squadra ontwaakte Paolo Rossi. Na vijf minuten bracht hij Italië al op voorsprong. Socrates maakte gelijk, Rossi scoorde opnieuw. Falcao bracht Brazilië opnieuw langszij, een kwartier voor affluiten scoorde Rossi zijn derde van de match. Einde verhaal Brazilië, de voetbalwereld in rouw. Behalve in Italië.

Rossi opent de score op de WK-finale, doelman Toni Schumacher is geklopt. Foto: Action Images

En plots bleken Rossi en de Italianen gelanceerd. In de halve finale ging Polen voor de bijl, twee-nul, met twee goals van Rossi, in de finale was West-Duitsland niet opgewassen tegen het Italiaans geweld. Rossi opende in de tweede helft de score, Tardelli en Altobelli klaarden de klus definitief, de tegengoal van Paul Breitner hielp de Duitsers niet meer. Italië wereldkampioen, Rossi kroonde zich met zes goals tot topschutter van het toernooi.

Het zou het sportieve hoogtepunt worden uit de carrière van Rossi. Met Juventus wint hij nog wel twee Europabekers en is hij er bij als in Brussel het Heizeldrama zich afspeelt. Op het WK 1986 is hij er nog wel bij maar geraakt Rossi niet meer van de bank. Hij zou nadien nooit nog voor de Squadra spelen, na amper veertig interlands. Na een passage bij Milan sluit hij zijn carrière af bij Verona. Op 31-jarige leeftijd zet hij een punt achter een succesvolle carrière met een paar diepte- maar toch vooral hoogtepunten.

Rossi met de eveneens betreurde Maradona. Foto: EPA-EFE

Rossi wordt makelaar en co-commentator van de Rai. Het is de publieke omroep die vannacht het overlijden van Rossi bekendmaakte. Voetbalminnend Italië rouwt. Enkele weken na Diego Maradona (60) overlijdt met Paolo Rossi (64) alweer een voetbalicoon op veel te jonge leeftijd.