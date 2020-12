Dit “politiek geladen” menu kregen Boris Johnson en Ursula von der Leyen voorgeschoteld tijdens hun Brexit-onderhandelingen

Er stond woensdagavond vis op het menu van Boris Johnson en Ursula von der Leyen. En niet alleen als een van de belangrijkste kwesties van hun Brexit-onderhandelingen.

Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en de Britse premier Boris Johnson kwamen woensdagavond samen voor een drie uur durend diner in het Berlaymont-gebouw, het hoofdkwartier van de Europese Commissie in Brussel. Tot een Brexit-deal kwam het niet, al werd wel beslist dat de onderhandelingen tot zondag worden voortgezet.

Na de pompoensoep kregen de twee als voorgerecht sint-jakobsschelpen voorgeschoteld, niet toevallig een van de meest controversiële onderwerpen uit hun onderhandelingen. Britse en Franse vissers clashen al jaren over wie de toegangsrechten heeft tot de sint-jakobsschelpen in de Baai van de Seine, voor de kust van het Noord-Franse Normandië. In 2018 kwam het zelfs op het water tot schermutselingen die omgedoopt werden tot de ‘Scallop Wars’, ofwel de ‘Coquille Oorlogen’. Een no deal-Brexit zou deze “oorlogen” naar verwachting weer doen losbarsten.

Ook het hoofdgerecht bestond uit een “politiek geladen” vis: gestoomde tarbot, geserveerd met aardappelpuree met wasabi en warme groentjes. Het Verenigd Koninkrijk zou de “demersale” tarbot (een vis die dicht bij de zeebodem leeft en in de Britse territoriale wateren voorkomt) graag opnemen in het handelsakkoord. Dat wil zeggen dat Europese vissers na 1 januari niet meer (of toch veel minder) op tarbot mogen vissen . De “pelagische" makreel (die dikwijls dicht bij het oppervlak zwemt en makkelijk in netten gevangen kan worden) mag er van Johnson dan weer uitblijven.

De pavlovataart met fruit en kokossorbet als dessert was dan weer minder “controversieel”. Hopelijk smaakte het.