Axel Witsel: “Zou top zijn om trainerscarrière bij Standard-jeugd te beginnen”

In het kader van het Europa League-duel tussen zijn ex-clubs Standard en Benfica gaf Axel Witsel een interview aan de Sudpresse-kranten. De Rode Duivel, weldra 32, zegt trainersambities te koesteren en heeft het ook over zijn investeringen in het immoproject van de club.

Samen met onder meer Standard-voorzitter Bruno Venanzi investeert Witsel in het stadionproject van de Rouches. De Dortmund-middenvelder vertelt dat niet als liefdadigheid te zien. “Ik heb het gedaan omdat Standard het nodig had en omdat het de club van mijn hart is, maar ik deed het niet om hen te plezieren. Het is geen cadeau, wel een investering, zoals bij het kopen van een appartement of huis. Ik heb geen geld in de club gestopt, maar in vastgoed. Dat zijn twee totaal verschillende dingen.”

Sinds kort heeft ook Nacer Chadli besloten om mee in het immoproject van Sclessin te stappen. “Hij belde me op en ik heb hem toen de hoofdlijnen van het project uitgelegd”, zegt Witsel. “Ik heb hem niet gedwongen mij te volgen. Hij koos bewust om te investeren. Nacer heeft niet in de eerste ploeg van Standard gespeeld, maar heeft er wel zijn jeugdopleiding genoten.”

Trainerscarrière

Witsel denkt na over wat te doen na zijn carrière en ziet zichzelf als trainer. “Ik zou het liefst zo dicht mogelijk bij het veld blijven. En hetgeen wat het dichtste bij het veld ligt, is het trainerschap. Het zou fantastisch zijn dat bij Standard te kunnen doen en de cirkel zo rond te maken. Ik zou graag bij de jeugd beginnen om het vak te leren. Niet zoals Vincent Kompany bij Anderlecht? Wat Vincent doet bij Anderlecht is top, maar niet makkelijk. Maar ik maak mij geen zorgen over hem. Vincent is superintelligent en weet wat hij moet doen. Ik ben er zeker van dat Vincent een even grote carrière als trainer dan als speler zal gaan uitbouwen”, aldus nog Witsel.