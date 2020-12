Gouverneur Carl Decaluwé haalt uit naar Jean-Marie Dedecker: “Het is niet omdat de burgemeester geen goesting heeft om de maatregelen toe te passen, dat alles zomaar kan”

Middelkerke - West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé was donderdagochtend op Radio 1 niet mals voor de lakse corona-aanpak van kustburgemeester Jean-Marie Dedecker. “In Middelkerke worden amper processen-verbaal uitgeschreven”, aldus Decaluwé.

Hoewel de coronacijfers op nationaal niveau nog licht dalen, stijgen ze in West-Vlaanderen opnieuw. De provincie doet het momenteel het slechtst van allemaal in ons land. Daarom zit Decaluwé donderdag opnieuw samen met de procureur en de korpscheffen over de aanpak van de feestperiode in de provincie. “Het zal bijzonder druk zijn”, aldus de provinciegouverneur donderdagochtend op Radio 1. “We hebben de kust, we hebben Brugge… Daarom moeten we toch kijken op welke manier we aan goede handhaving kunnen doen. Sensibiliseren is één, maar je moet altijd stok achter de deur houden.”

Op welke manier dat zal gebeuren, is nog niet duidelijk. “Al ben ik er altijd voorstander van om zo veel mogelijk innovatieve middelen in te zetten”, aldus Decaluwé. “In de eerste golf hebben we dat ook al gedaan, door met warmtecamera’s te controleren op tweedeverblijvers bijvoorbeeld. Alles kan, ik wil toewerken naar een zero tolerance-beleid. Wat gaan we doen met recidivisten? Met gevoelige plaatsen zoals stations en grote winkelstraten? Met privéfeestjes? Dat moeten we vandaag bekijken. Daarbovenop hebben we nog een extra uitdaging: de Brexit. De files beginnen zich hier meer en meer op te stapelen. We gaan onze manschappen dus op een goede en efficiënte manier moeten inzetten.”

“Elke overtreding moet worden aangepakt”

Is daar wel voldoende volk voor? “Ik ga alleszins aandringen op een maximale bezetting. Zal dat voldoende zijn? Ik weet het niet. Maar mijn stelling blijft: elke overtreding moet meteen worden aangepakt. De cijfers moeten naar beneden. Nu heb ik helaas het gevoel dat bepaalde politiezones erg laks zijn. In Middelkerke werd in de voorbije drie weken nauwelijks een proces-verbaal opgemaakt. Ik denk één of twee, terwijl de naburige zones het wel goed doen. Dit kan niet, iedereen moet dezelfde tactiek gebruiken. Het is niet omdat een korpschef of burgemeester (Jean-Marie Dedecker in het geval van Middelkerke, nvdr.) geen goesting heeft om de maatregelen toe te passen, dat alles zomaar kan.”

Waarom precies West-Vlaanderen het momenteel zo slecht doet, daar had Decaluwé nog geen sluitende verklaring voor. “We zijn natuurlijk extra gevoelig omdat we een grensprovincie zijn, zowel naar Frankrijk als naar Nederland toe. Speelt dat mee (in de slechte cijfers, nvdr.)? Ik weet dat niet. Het is nog te vroeg om mogelijke oorzaken aan te duiden. Voorlopig plannen we geen bijkomende maatregelen, maar als het de verkeerde richting blijft uitgaan, zullen we niet anders kunnen dan verstrengen.”