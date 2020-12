Groepsfase Champions League bevestigt: de kloof tussen topcompetities en -clubs met de rest wordt alleen maar groter

Het doek over de eerste ronde is gevallen: zestien teams hebben zich geplaatst voor de achtste finales van de Champions League. Twaalf van de zestien waren er ook vorig jaar bij. Conclusie: de grootste teams uit de grootste landen zwaaien almaar nadrukkelijker de plak in de grootste Europese clubcompetitie. De kloof met de rest van Europa wordt er alleen maar groter op.