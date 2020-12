Greenpeace meet verhoogde radioactiviteit nabij Umicore-site in Olen: “Niveaus die overeenstemmen met rode zone in Tsjernobyl”

Olen - Nabij de site van Umicore in Olen kunnen op sommige plekken radioactiviteitsniveaus gemeten worden die in Tsjernobyl of Fukushima zouden overeenkomen met een rode zone. Dat zegt milieuorganisatie Greenpeace na metingen voor een reportage van de Franstalige openbare omroep RTBF. Volgens Umicore is het historisch radioactief afval dat op de site wordt opgeslagen onder controle en is er geen risico voor de publieke gezondheid of het milieu.

Van 1922 tot eind jaren 70 produceerden Umicore’s voorgaande vennootschappen radium- en uraniumproducten in haar fabriek in Olen. Begin jaren 80 werden de radioactieve gebouwen en installaties ontmanteld, maar vandaag liggen nog steeds grote volumes radioactief afval opgeslagen op de site.

Voor de RTBF ging Greenpeace opnieuw metingen uitvoeren in de buurt van de site. “Als we deze niveaus zouden meten in Tsjernobyl of Fukushima, zou het duidelijk een exclusiezone, een rode zone zijn”, zegt Jan Vande Putte, energiedeskundige bij Greenpeace, in de reportage die woensdag werd uitgezonden.

“Geen risico voor publieke gezondheid”

“Ook al doet het bericht van RTBF anders vermoeden, is de opslag van historisch radioactief afval nabij de site in Olen onder controle”, reageert Umicore. “Het houdt geen risico in voor de publieke gezondheid of het milieu. Radioactief afval dat voortkwam uit het productieproces werd opgeslagen in de fabriek zoals voorgeschreven in de vergunningen. In tussentijd werden de productiefabrieken gesaneerd en ontmanteld, terwijl de opslagplaats voor residuen gereinigd werd om elke mogelijke nadelige impact voor de personeelsleden, de omwonenden en het milieu uit te sluiten.”

Umicore zegt ook dat het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) naar aanleiding van de reportage nieuwe metingen deed in het gebied waar Greenpeace testen uitvoerde. “Het FANC werd niet op de hoogte gebracht van de specifieke plaats waar Greenpeace de testen uitvoerde, maar dit nieuw grondig onderzoek toonde aan dat de gemeten waarden veel lager waren dan de resultaten van de testen uitgevoerd door Greenpeace.”

Die meetresultaten zouden aantonen dat er op dit ogenblik geen risico is voor de volksgezondheid en verdere maatregelen niet nodig zijn. “Het gebied waar de specifieke metingen plaatsvonden, net buiten de omheining van de radioactief besmette site in Olen, wordt maandelijks gecontroleerd door Umicore en er is ook dagelijkse supervisie door personeelsleden van Umicore die de nabijgelegen industriële stortplaats beheren”, besluit Umicore.